Si Donald Trump n’aime pas les journalistes, il aime encore moins les juges, ceux qui, en tout cas, lui donnent tort et invalident ses décisions. Il a ainsi pris en grippe les juges de la Cour d’appel du 9e circuit dont dépendent des États comme la Californie et l’Arizona et qui est par conséquent amenée à connaître des affaires d’immigration dans un contexte que l’on sait très tendu.

(...)