D'après les informations du Parisien, la mère de la fillette de 9 ans a formellement reconnu sa fille sur les images issues d'une vidéosurveillance. La vidéo en question donne à voir la voiture présumée de Nordahl Lelandais, une Audi A3 trois portes équipée de jantes sport, circuler dans les environs avec une petite silhouette blanche aux côtés du conducteur.

Jennifer Cleyet-Marrel aurait même identifié la bretelle assez large entourant le col rond de la robe que sa petite fille portait pour l'événement. Les images ont été visionnées à deux reprises et, à chaque fois, la mère de l'enfant n'a pas hésité.

Du côté de la défense, on conteste évidemment les faits. L'avocat du principal suspect évoque plutôt la présence d'une femme adulte au large décolleté aux côtés de son client. Notons que la caméra a filmé cette même voiture, 37 minutes plus tard et dans le sens inverse, sans passagère cette fois-ci.