Le remplacement d'un juge à la Cour suprême est traditionnellement l'occasion de vifs débats sur les valeurs qui fondent l'Amérique et les politiques de ceux qui la gouvernent, spécialement en période électorale, comme c'est le cas cette année, et plus encore lorsqu'il s'agit d'assurer la succession d'un homme comme Anthony Kennedy qui était devenu le pivot de la Cour – un conservateur qui pouvait se ranger du côté des progressistes et faire ainsi pencher la balance, notamment sur des questions fondamentales de société comme les droits de la communauté homosexuelle. Rarement, cependant, les rivalités furent aussi exacerbées et les opinions aussi tranchées que depuis l'entrée en scène de Brett Kavanaugh, 53 ans, jusque-là juge à la Cour d'appel de Washington D.C.