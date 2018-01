Selon Mediapart, la candidate s'était préparée tardivement à la rencontre. Pour rattraper son retard, Damien Philippot, frère de Florian, et ancien sondeur à l'Ifop, avait rédigé une note générale à son attention. Selon le conseiller, "l'objectif [du débat] est de dégrader l’image de Macron, quitte à perdre en crédibilité, pour pousser des gens dans l’abstention" et de miser sur "une crise de nerfs" de son adversaire.

La présidente du Front National avait comme consigne de sourire et de pousser Emmanuel Macron à "s'énerver et à se montrer arrogant", selon ce même document de préparation. Et d'ajouter : "Si le débat est électrique, nous avons moins à perdre que lui [Emmanuel Macron], et donc nous gagnons des %."

(Presque) tous les scénarios étaient prévus. Par exemple, si l'autre candidat s'emportait, Marine Le Pen ne devait "pas répondre en riant, ou en se réjouissant, parce que les gens n’aiment pas qu’on donne l’impression d’être fier d’un coup, explique la note. Il faut au contraire, à ce moment, prendre une mine inquiète, concernée, pour accompagner les Français dans leur interrogation".

Des consignes qui n'auront pas servi à grand chose puisque l'ex-candidate n'a pas réussi à déclencher la colère de son interlocuteur.

Enfin, la présidente du FN ne devait pas se montrer "technique" contre "un technocrate pur sucre" qui "sera toujours meilleur sur le plan technique".

Contacté par Mediapart, Damien Philippot assure néanmoins ne pas se souvenir de cette fiche.