George Spears a été filmé par la police de Dallas (Texas) alors qu'il abandonnait son chien le long de la route. Sur la vidéo publiée par le New York Post, on voit l'homme ouvrir la portière de sa voiture, faire descendre son chien et redémarrer aussi sec pendant que la pauvre bête se demande ce qui lui arrive.

Ce n'est pas la première fois que des chiens sont abandonnés le long de cette route, raison pour laquelle la police a décidé d'installer une caméra pour piéger les propriétaires irresponsables.

Après que cette vidéo ait été analysée par la police, George Spears a été arrêté pour cet acte illégal. Il est poursuivi pour "cruauté envers un animal".

La chienne a, elle, retrouvé un foyer aimant.