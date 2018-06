La Maison-Blanche devrait se séparer, d’ici à la fin de l’année, de sa personnalité peut-être la plus médiatisée, après le couple présidentiel bien sûr, et pour cause : Sarah Sanders, porte-parole et proche collaboratrice de Donald Trump, aurait confié à des amis qu’elle se préparait à partir. C’est ce que rapportait jeudi la chaîne CBS, qui cite des sources dignes de foi.