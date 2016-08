La Présidente écartée, vers quoi s’engage le Brésil ?

International

Dilma Rousseff n’est plus la présidente de la République brésilienne : après cinq longues journées d’intenses débats et une session de plus de douze heures pendant laquelle la chef d’Etat a répondu aux questions, souvent similaires, de près de cinquante parlementaires, les Sénateurs ont tranché : par 61 voix contre 20, ils ont décidé de sa destitution définitive. Une décision sans suspense, épilogue controversé d’un feuilleton politique qui secoue le Brésil depuis fin 2015 et qui débouche sur un nouveau chapitre incertain.

Par contre, faute d’atteindre les deux tiers des voix requis, Mme Roussef ne se verra pas interdire durant 8 ans de se présenter aux élections.

Une classe politique dévastée

Sur le plan politique, le départ de Dilma Rousseff ne vient pas juste mettre fin à l’ère du Parti des Travailleurs. Toute la classe politique brésilienne sort dévastée de ce processus, aux motifs pas toujours avouables.