Le "Penelopegate" n’a pas fini d’empoisonner la campagne de François Fillon. La division au sein du PS, après la primaire, pourrait faire les affaires de Macron. Quel scénario à droite en cas de retrait forcé de son candidat?





C’est une véritable accélération de l’Histoire. Ces derniers jours, l’élection présidentielle est entrée dans une nouvelle phase : celle où tout est possible, et où tous les coups sont permis.

Soupçons sur l’organisation de la primaire à gauche, "PenelopeGate" à droite, soupçons sur les frais de représentation d’Emmanuel Macron et sur la rémunération des assistants de Marine Le Pen au Parlement européen… Les "boules puantes" ont volé bas, visant les principaux candidats à l’élection présidentielle. Au point de remettre en cause des rapports de forces que l’on croyait bien établi entre les participants. Et bien malin qui saura dire à qui profite ce véritable jeu de massacre.

Mais le plus atteint est indiscutablement François Fillon. Déjà accusé d’avoir rémunéré son épouse pour un travail d’attachée parlementaire qu’elle n’aurait pas effectué, le député de Paris pourrait également être mis en cause pour avoir employé, de manière douteuse, deux de ses enfants. Préférant sans doute anticiper sur de nouvelles révélations, c’est Fillon lui-même qui a évoqué le sujet, jeudi soir, lors du 20h de TF1. "Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas, a-t-il expliqué au présentateur, Gilles Bouleau. Lorsque j’étais sénateur, il m’est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences."

Or, si deux des enfants du candidat des Républicains sont bien avocats aujourd’hui, il s’avère qu’ils n’étaient pas encore diplômés entre septembre 2005 et juin 2007, à l’époque où Fillon était sénateur. De nouveaux ennuis en perspective pour le député de Paris, même si son entourage a tenté de minimiser, en évoquant "une imprécision de langage" du candidat lors de son interview. Sans guère convaincre.