Deux policiers ont été légèrement blessés jeudi matin à La Réunion par un homme "soupçonné de radicalisation" islamiste, qui leur a tiré dessus lors de son interpellation, a annoncé la préfecture de cette île française de l'océan indien.

"L'homme a refusé de se rendre et a tiré au fusil sur les forces de l'ordre", a précisé la préfecture, ajoutant que les policiers avaient "riposté" et "maîtrisé l'assaillant", un homme d'une vingtaine d'année qui "se serait converti assez récemment à l'islam".

La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie.

"C'est quelqu'un de très discret, qui ne fréquentait pas grand monde et qui n'a jamais fait d'histoire", a témoigné une voisine de l'assaillant. "On a bien vu qu'il s'était laissé pousser la barbe depuis quelques temps, mais on n'y a pas prêté attention plus que ça", a aussi confié un jeune homme.

Une filière jihadiste, la première dans un territoire français d'outre-mer, avait été démantelée à La Réunion en juin 2015. La filière était dirigée un prédicateur salafiste présumé de 21 ans surnommé "l'Égyptien". Il a été interpellé en juin 2015 et transféré à Paris, où il a été mis en examen et incarcéré.

Selon les chiffres de la préfecture de La Réunion, une centaine de personnes sont soupçonnées de radicalisation dans l'île.

"Cet acte délibéré montre que les policiers sont en danger sur l'ensemble du territoire national et non sur seulement quelques zones comme voudraient le faire croire certains magistrats", a réagi dans un communiqué un syndicat de police.

Un hommage national a été rendu mardi au policier tué la semaine dernière dans un attentat jihadiste sur la prestigieuse avenue des Champs-Elysées, à Paris, revendiqué par le groupe Etat islamique.

La France est frappée par une vague d'attentats islamistes qui a fait 239 morts depuis 2015.