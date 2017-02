La période difficile traversée par le député de Paris ne semble décidément pas prête de se terminer. Après le "PenelopeGate", ce sont désormais les activités de sa société de conseil, "2F Conseil", qui suscitent les interrogations de la presse française.

A la suite du "Canard Enchaîné", qui avait le premier levé ce lièvre, de nouvelles révélations du "Monde" et de "Mediapart", ce mercredi, ont alimenté le dossier, où des suspicions de conflits d’intérêt sont apparues entre les activités de conseil de François Fillon, et ses responsabilités politiques.

L’entreprise 2F Conseil a été créée le 7 juin 2012, soit treize jours avant que le Premier ministre de Nicolas Sarkozy ne redevienne député - il aurait alors été frappé par l’interdiction faite aux parlementaires d’entamer une activité de conseil privé une fois élus.

Entre juin 2012 et décembre 2015, le député de Paris a encaissé un total de 757 526 euros de sa société, en salaires et bénéfices. Parmi les clients de 2F Conseil, figure notamment René Ricol, ancien commissaire à l’investissement sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. François Fillon lui a remis la Légion d’honneur en mains propres, en 2011, lorsqu’il était Premier ministre.

Le député de Paris a été senior advisor pour le cabinet Ricol Lasteyrie, qui conseille de nombreuses grandes entreprises françaises (Air France, BPCE, EDF, Engie…). François Fillon est aussi membre du comité stratégique de la société. Une activité qui lui a valu une rémunération annuelle située entre 40 000 et 60 000 euros.

Interrogations quant à ses relations avec la Russie

Selon le cabinet Ricol et Lasteyrie, interrogé par "Le Monde", la mission de François Fillon aurait été "centrée sur son expertise en matière de globalisation et la question du rapprochement avec le réseau Ernst and Young". Le cabinet a en effet rejoint en 2015 le réseau du géant du conseil, une démarche pour laquelle il aurait été accompagné par l’ancien Premier ministre. Même si l’on saisit mal l’expertise que François Fillon, qui n’est pas un spécialiste de ce secteur, a pu apporter en la matière. René Ricol a cependant affirmé à "Mediapart" que le Sarthois avait globalement "fait le job".

Des interrogations ont également émergé concernant des activités de conseil que le candidat de la droite aurait pu effectuer auprès de certains Etats. Ainsi son intervention en octobre 2013 au Kazakhstan, dans le cadre d’un forum sur les perspectives énergétiques, a-t-elle suscité un certain nombre de questions. De même, des accusations ont été portées sur d’éventuelles activités de conseil auprès de la Russie, notamment par l’écologiste Yannick Jadot. Des allégations qui ont été démenties par la garde rapprochée du candidat des Républicains.