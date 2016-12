Une étape de plus. Le cessez-le-feu proposé mercredi par la Russie et la Turquie représente une étape de plus vers la solution politique qui mettra fin à la guerre en Syrie. Cette trêve, prévue pour s’appliquer dès mercredi minuit à l’ensemble du territoire syrien, est conçue comme l’extension de celle d’Alep qui avait permis d’évacuer, du 15 au 23 décembre, les combattants "rebelles" et les civils des quartiers de l’est de cette ville qui "résistaient" toujours au pouvoir de Damas. Si ses contours restent à dévoiler, cette tentative d’arrêter la guerre ne concerne pas les groupes armés, que Moscou et Ankara considèrent comme "terroristes".

Cette initiative russo-turque s’inscrit dans un cadre plus large, celui d’une médiation conjointe que la Russie, la Turquie et l’Iran ont proposé de mener afin de trouver une solution politique au conflit syrien. Ces trois puissances régionales, toutes impliquées militairement en Syrie, ont adopté la semaine dernière une déclaration commune - initiée par Moscou - qui propose l’instauration d’un cessez-le-feu à l’échelle nationale et l’organisation de nouvelles négociations de paix. Selon les premières indications, ces dernières devraient avoir lieu à la mi-janvier à Astana, la capitale du Kazakhstan, allié de la Russie.

Trois zones d’influence régionale

D’après des sources citées par l’agence Reuters, une ébauche de plan envisagerait d’ores et déjà la création de trois zones d’influence régionale, correspondant aux trois "parrains". Bachar al Assad resterait à la présidence - mais avec des pouvoirs réduits - juqu’à la prochaine élection, à laquelle il ne présenterait pas.

Ni les Etats-Unis, qui ont en pratique déserté le dossier syrien, ni les Nations unies ne font partie de ce scénario. L’émissaire spécial de l’Onu pour la Syrie, Staffan de Mistura, n’en a pourtant pas moins lancé une invitation au gouvernement syrien et aux groupes de l’opposition afin de reprendre des négociations de paix. La rencontre a été fixée le 8 février à Genève, où la dernière session de négociations intrasyriennes avait échoué en avril dernier.

Parmi toutes les incertitudes, une chose est certaine: la reprise de contrôle sur la totalité de la ville d’Alep, la semaine passée, a constitué un tremplin vers une nouvelle étape de négociations.

Discrétion et marginalisation

Et les choses ont déjà avancé. Moscou a annoncé mardi que des discussions étaient en cours entre Damas et l’opposition. Il s’agirait de pourparlers de préparation en vue de la réunion d’Astana. Aucun détail, ni sur le lieu de la réunion ni sur les groupes de l’opposition présents, n’a filtré. Une discrétion et une célérité qui semblent indiquer que Moscou vise l’efficience.

Le Haut comité des négociations (HCN), une structure créée l’an dernier sous l’impulsion de l’Arabie saoudite et qui regroupe des dizaines de groupes de l’opposition politique et militaire, a déclaré ne pas avoir été informé de la tenue de ces discussions. Une mise à l’écart qui confirme la marginalisation de l’Arabie saoudite - d’où provenait un soutien massif aux groupes "rebelles" - dans le conflit syrien.