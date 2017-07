International La ville indienne de Bombay possède de nombreuses plages. Malheureusement, beaucoup d'entre elles sont envahies de déchets. Celle de Versova était l'une des plus touchées par la pollution. Il y avait en effet des piles de détritus atteignant jusqu'à 1,67 mètre de haut !

Afroze Shah, qui a constaté lui-même l'ampleur des dégâts, a décidé de relever les manches et de résoudre le problème. Il s'est donc rendu seul sur la plage et s'est mis à nettoyer les déchets. Peu après, il a été rejoint dans sa tâche par son voisin de 84 ans. De deux personnes, ils sont passés à des dizaines. Les locaux, enthousiasmés par l’initiative, ont décidé de mettre la main à la pâte. Les autorités leur ont fourni du matériel.



En juillet 2016, leurs efforts ont d'ailleurs été loués par le programme des Nations Unies pour l'environnement qui parle d'ailleurs du "plus grand nettoyage de plage de l'histoire".

En janvier 2016, les habitants se sont attaqués aux toilettes aux abords de la plage qui rejetaient les eaux usées dans la mer.

En un an et demi, ce sont pas moins de 5.000 tonnes de déchets qui ont été évacués ! Et force est de constater que le travail a payé puisque la plage est méconnaissable.

Narendra Modi, le premier ministre, a félicité tous ceux qui ont participé au nettoyage et au combat contre la pollution.

Un travail qui n'est cependant pas encore terminé étant donné que d'autres plages à Bombay ont encore besoin d'être nettoyées. L'ONU explique que, chaque année, ce sont plus de 13 millions de tonnes de plastiques qui sont rejetés dans les océans du monde entier.