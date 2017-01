En ces premiers jours de janvier, le froid glacial qui règne sur Manhattan a visiblement eu raison des manifestants anti-Trump. Dans les semaines qui ont suivi l’élection, ils ont arpenté - parfois par centaines - les trottoirs en face de la Trump Tower, brandissant des pancartes "Not my President" (Pas mon Président). Le 20 janvier, après avoir prêté serment sur les marches du Capitole, le magnat de l’immobilier deviendra pourtant le président de tous les Américains. Une prise de fonction que Donald Trump prépare dans son luxueux gratte-ciel de la prestigieuse 5e Avenue.

L’immeuble de 58 étages, à deux pâtés de maison de Central Park, est la citadelle du milliardaire, une sorte de navire amiral en plein cœur de la ville où il a bâti son empire. Depuis plus de trente ans, la Trump Tower joue un rôle à part dans la vie de son propriétaire : "J’y vis, j’y ai élevé ma famille et j’y travaille", résume-t-il sur son site Internet. Donald Trump y a aussi lancé et façonné sa campagne présidentielle, la plus ébouriffante de l’histoire politique américaine.

Pour accéder à la tour, désormais placée sous haute protection, il faut passer ses affaires dans une machine à rayons X, comme dans un aéroport. On pénètre ensuite dans l’univers Trump, clinquant et kitsch : ascenseurs et escalators dorés, rampes en cuivre tape-à-l’œil, miroirs par dizaines. Du Breccia Pernice, un marbre rose à veines blanches du nord de l’Italie, orne les sols et les murs de l’immense Atrium. "Quand je vois tout ça, je me demande comment les gens peuvent douter des talents d’homme d’affaires de Trump", dit Matt Blair, en montrant du doigt la verrière qui se dresse une trentaine de mètres plus haut. Ce père de famille texan, casquette "Make America Great Again" (le slogan de Trump) sur la tête, est en vacances à New York avec ses deux fils adolescents. Entre des visites à Ground Zero, Times Square et l’Empire State Building, il a tenu à faire un détour par la Trump Tower. "A mes yeux, cette tour symbolise le succès et l’ambition de l’homme que nous avons élu président. Vous vous rendez compte, il n’avait que trente ans lorsqu’il l’a construite !", s’enthousiasme Matt Blair.