La Turquie restera à l'heure d'été toute l'année

International

La Turquie a décidé de maintenir en vigueur toute l'année le régime d'heure d'été qui devait s'achever fin octobre, pour permettre aux citoyens de "profiter plus longtemps de l'ensoleillement". La décision, prise par le ministère de l'Énergie et validée en Conseil des ministres, a été publiée au Journal officiel jeudi.

Les pendules ne devront plus être réglées deux fois par an, en alternant entre heure d'hiver et heure d'été, pour permettre aux citoyens de "profiter plus longtemps de l'ensoleillement" la journée, selon le texte publié au Journal officiel.

"A partir du dimanche 30 octobre à 04H00 (heure locale), le passage à l'heure d'hiver ne sera plus en vigueur", ajoute le texte.

Ainsi, il faudra compter trois heures de plus en Turquie par rapport à l'heure moyenne de Greenwich (GMT) toute l'année, et deux heures de plus par rapport aux pays européens en hiver.

La République turque de Chypre du nord (RTCN), autoproclamée dans la partie nord de l'île méditerranéenne occupée par la Turquie, a annoncé que le même régime s'appliquerait sur son territoire.

Cette décision va entraîner une situation cocasse: sur la période hivernale, la partie chypriote-grecque de l'île, au sud, reconnue par la communauté internationale aura une heure de retard par rapport au nord turc-chypriote.

Le passage de l'heure d'hiver (de fin octobre à fin mars) à l'heure d'été (de début avril à fin octobre), instauré dans nombre de pays, consiste à ajuster les horloges, montres et réveils d'une heure de plus ou de moins par rapport au fuseau horaire. Ce système a pour objectif de réaliser des économies d'énergie, en faisant coïncider les heures d'activité avec l'ensoleillement pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel.