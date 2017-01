- La mobilisation est le signe d'une gauche vivante. La gauche se tourne vers le futur.

- Avec Manuelle Valls, nos différences ne sont pas irréductibles.

- Votre confiance n'est pas un poids mais un élan.

- Je veux, grâce à une 6e République, vous redonner le pouvoir qui est le vôtre.

- Je ne crois pas en homme providentielle (...) ma responsabilité est de vous proposer un chemin.

- Je veux commencer à rassembler tous les socialistes (...) Il faudra aussi rassembler la gauche et les écologistes (...) Dès lundi, je proposerai à tous les candidats à cette primaire et à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique - en particulier Yannick Jadot (NdlR : candidta EELV) et Jean-Luc Mélenchon - de ne penser qu'à l'intérêt des Français.