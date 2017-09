Analyse.

Donald Trump a terminé jeudi un programme en marge de l’Assemblée générale des Nations unies plus chargé que celui de ses prédécesseurs puisqu’il a passé quatre pleines journées à New York. Il retrouve ce vendredi les joies de la politique intérieure pour aller soutenir, dans l’Alabama, la candidature de "Big" Luther Strange, un solide défenseur des armes à feu pourtant en difficulté dans la primaire républicaine d’une prochaine élection sénatoriale.

Ce qui frappe néanmoins, dans l’agenda du président américain à l’Onu cette année, c’est l’absence de rencontres avec les délégations russe et chinoise, quand bien même les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping avaient jugé inutile de faire le voyage. Les relations avec Moscou et Pékin ont, par ailleurs, été passées au bleu dans le mémorable discours de Donald Trump mardi dernier, hormis une brève allusion aux menaces que ces deux capitales font peser sur la souveraineté, l’une de l’Ukraine, l’autre des pays riverains de la mer de Chine méridionale.

Tout cela est étonnant si on le considère sous l’angle diplomatique. Alors que la crise nord-coréenne a atteint un niveau d’intensité inégalé, au point que le président américain ait menacé de "détruire totalement" ce pays, Donald Trump s’est privé d’une occasion d’en discuter de vive voix avec les ministres des Affaires étrangères des deux pays qui disposent de moyens de pression sur Kim Jong-Un. Faut-il en conclure que personne ne croit plus vraiment en une négociation avec Pyongyang ?

Sur le plan politique, le choix s’explique, en revanche, plus facilement. La relation sino-américaine est dans l’impasse. D’une part, Donald Trump a besoin de Pékin pour étrangler économiquement le régime nord-coréen. D’autre part, il ne peut pas renier ses engagements électoraux en vue de redresser le déficit abyssal des échanges commerciaux avec la Chine. Quant aux rapports avec la Russie, ils sont de plus en plus plombés par l’enquête en cours sur l’ingérence du Kremlin dans le scrutin présidentiel de 2016.

Enquête-t-on désormais sur le Président lui-même ?

Les choses ont précisément connu une brusque accélération cette semaine. Diverses informations suggèrent que l’étau se resserre sur Paul Manafort, l’ex-directeur de campagne de Donald Trump, et, par conséquent, sur le Président lui-même. A telle enseigne que les analystes se demandent si l’enquête du procureur spécial Robert Mueller se limite toujours à l’entourage du candidat à la présidentielle, ou si elle inclut désormais Donald Trump, ce qui lui donnerait une tout autre portée.

Pour l’heure, tout n’est que rumeurs, spéculations et fuites dans la presse. Il ne fait, toutefois, aucun doute que Paul Manafort est instamment prié de vider son sac (selon certaines sources, il aurait été menacé d’être inculpé s’il ne "coopérait" pas). Le "Washington Post" a révélé qu’il avait été en contact, deux semaines avant l’investiture de Donald Trump par la Convention républicaine, en juillet 2016, avec Oleg Deripaska, un oligarque russe qui passe pour avoir l’oreille de Vladimir Poutine. Manafort lui avait proposé de le "briefer" sur la campagne électorale.

Les partisans de Donald Trump n’y voient a priori rien de répréhensible. Ses adversaires rappellent que la Russie n’est pas tout à fait un partenaire comme les autres. Quoi qu’il en soit, on comprend que le président américain ait pu avoir la tête ailleurs quand il serrait, cette semaine, à New York, les mains des dirigeants du monde entier.