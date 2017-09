Le chef du groupe Etat islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi, s'exprimant dans un enregistrement audio présumé diffusé jeudi, a appelé ses combattants acculés de toutes parts en Syrie et en Irak à "résister" face à leurs ennemis.

"Les chefs de l'Etat islamique et ses soldats se sont rendus compte que pour obtenir la grâce de Dieu et la victoire, il faut faire preuve de patience et résister face aux infidèles quelles que soient leurs alliances", a affirmé le chef de l'EI dans cette déclaration dont on ignore la date d'enregistrement.

Cette enregistrement audio n'est pas encore daté ni identifié mais vient s'ajouter aux rumeurs multiples et contradictoires sur la vie ou la mort du chef de l'EI.