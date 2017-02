Quelles vont être les conséquences du décès d’Etienne Tshisekedi par embolie pulmonaire, mercredi à Bruxelles ? Pour son parti, l’UDPS, mais aussi pour le Rassemblement d’opposition et l’Accord de sortie de crise qu’il a signé avec la Majorité présidentielle et des parties minoritaires le 31 décembre - Accord dont on négocie encore la mise en œuvre, sous le nom d’"Arrangements particuliers" - donc pour le pays tout entier.

1 - Sur l’UDPS. Jean-Marc Kabund-a-Kabund, nommé secrétaire général de l’UDPS par Etienne Tshisekedi en août dernier, assure l’intérim de la présidence. Mais peu croient en la capacité de ce jeune Katangais de 35 ans de diriger un parti essentiellement kasaïen. Pour beaucoup, c’est Félix Tshisekedi, un des fils du disparu, qui devrait assumer ce poste. Le "leader maximo" n’avait pas préparé sa succession mais c’est Félix qui était cité pour le poste de Premier ministre de la transition qui doit revenir, selon l’accord de la Saint-Sylvestre, à l’opposition. Félix saura-t-il s’imposer face au troisième successeur possible, Valentin Mubake, apprécié de la base de l’UDPS pour son courage et son intransigeance face au pouvoir, à l’opposé du fils Tshisekedi à qui certains opposants reprochent d’avoir négocié un rapprochement avec le président Kabila ? "Il faut accéder au pouvoir pour changer les choses", plaide Laurent Mutambayi, bien introduit dans l’UDPS, "et Félix essaie d’être moins intransigeant pour aller de l’avant". "Sa famille va le mettre à la tête du parti pour garder le poste de Premier ministre", estime le constitutionnaliste Bob Kabamba, de l’Université de Liège. En raison du manque de charisme de Félix Tshisekedi, toutefois, d’aucuns estiment que "la survie de l’UDPS est en jeu". Et de rappeler qu’en Afrique en général, et au Congo en particulier, peu de partis résistent à la mort de leur principal animateur. Or l’UDPS est le seul parti d’opposition ayant une implantation dans tout le pays. "Le principal gagnant est Joseph Kabila, à qui cela fait un adversaire de moins", note un analyste à Kinshasa. "Son adversaire électoral de 2006, Jean-Pierre Bemba, est en prison à La Haye. Celui de 2011 vient de mourir. Il ne reste qu’un opposant de taille dans la course, Moïse Katumbi - mais il n’est pas sur le terrain", ayant dû s’exiler pour fuir une menace d’emprisonnement au Congo. "Ce que Katumbi dira dans les prochains jours sera un élément-clé", juge une source bien informée.

2 - Sur l’accord de la Saint-Sylvestre.

