Un homme s’approche de Theresa May. Alors que la cheffe du parti conservateur énonce son discours de clôture du congrès de son parti, il lui tend une fiche P45, ce document donné à chaque employé lorsqu’il quitte une entreprise et lui glisse : "Boris Johnson m’a dit de vous donner cela." Comme raison de son licenciement, le comique a écrit : "Ni forte ni stable (le slogan de campagne électorale de Mme May, NdlR); on est un peu inquiet à cause de Jeremy (Corbyn)". Il se retourne ensuite vers le ministre des Affaires étrangères, assis face au pupitre de la Première ministre, lui dit quelques mots et l’encourage d’un pouce levé, avant d’être expulsé de la salle de conférence.

Dans les minutes qui suivent, Theresa May, qui a attrapé froid les jours précédents, perd sa voix, est obligée de s’arrêter régulièrement, et se trouve parfois incapable de prononcer le moindre mot. Derrière elle, les lettres du slogan de son parti, collées au mur, se détachent une à une. Cette scène, en tous points cauchemardesque, résume bien le calvaire subi par Theresa May depuis l’élection générale du 8 juin, lors de laquelle les siens ont perdu leur majorité au Parlement.

Les Tories ne se moquent plus de Corbyn

Plein d’optimisme, le congrès du parti travailliste s’était achevé sur une note positive, son dirigeant Jeremy Corbyn claironnant que le Labour est "au seuil du pouvoir". A l’inverse, le congrès conservateur, morose pendant ses trois premières journées, aura du mal à se remettre de ce déprimant discours de clôture. Le regard des spectateurs et le rythme de leurs applaudissements donnaient d’ailleurs plus l’impression qu’ils participaient à un requiem qu’à un couronnement.

Theresa May aura pourtant tout tenté pour rendre son parti attrayant aux moins de 45 %, dont seulement 21 % disent se retrouver dans ses valeurs selon une enquête parue le week-end dernier. Elle a ainsi promis d’enquêter sur les conséquences des tarifs élevés de l’université et de bloquer leur hausse prévue pour l’an prochain, de plafonner le prix de l’énergie, de favoriser la construction de logements sociaux.

Ces mesures accompagnent la promesse énoncée par Theresa May : "Donner en toute occasion la voix aux sans voix". Elles sortent pourtant tout droit du programme établi avant l’élection générale 2015 par Ed Miliband, alors chef du parti travailliste, et repris par son successeur Jeremy Corbyn. Une preuve supplémentaire que le Labour détermine actuellement la marche à suivre, et que "Jeremy" fait effectivement peur, y compris dans les plus hautes sphères conservatrices.





Les conservateurs en roue libre sur le Brexit, dans le texte

Le congrès du parti conservateur qui s’est tenu à Manchester a donné lieu à un florilège de déclarations enflammées sur le Brexit. Morceaux choisis.

"Si l’Union européenne ne se met pas sérieusement aux négociations d’ici à la fin de l’automne, c’est-à-dire à négocier la mise en place d’un accord commercial avec nous, nous ne devons pas hésiter à déclarer de manière unilatérale notre sortie de l’UE au 1 er janvier 2018 !" Owen Paterson, député et ancien ministre de David Cameron.

"Le gouvernement doit faire savoir à l’UE que si l’accord négocié avec Bruxelles ne convient pas aux députés, nous serons prêts à sortir le 19 mars 2019 à minuit sans accord !" David Jones, député, ex-secrétaire d’Etat au Brexit.

"Vous, membres du parti conservateur, avez gagné la bataille mais vous êtes sur le point de perdre la guerre ! De nombreuses organisations sont opposées au Brexit, au premier rang desquelles le Trésor, les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Leurs ministres font face à un vrai défi pour faire comprendre à leurs subordonnés l’intérêt du Brexit !" Jacob Rees-Mogg, député.

"En acceptant le maintien de la juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) après le Brexit, nous serions une colonie ! Nous ne pouvons l’accepter !"Le même Jacob Rees-Mogg.

"Il n’existe aucun traité ou convention entre deux pays où la juridiction d’un des deux signataires s’appliquerait dans l’autre pays. La CJUE ne peut donc pas s’appliquer au Royaume-Uni une fois que nous serons sortis de l’UE. Le seul parallèle historique se trouverait dans les traités inégaux signés entre les pays occidentaux et la Chine au début du XIXe siècle : les Anglais installés dans les concessions n’étaient pas jugés par les cours de justice locales mais, in fine, par la justice londonienne." Martin Howe, avocat, ancien conseiller municipal.

Le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, a encore provoqué la polémique suite à une déclaration embarrassante sur la Libye. "Il existe un groupe d’hommes d’affaires, des gens formidables, qui veulent investir à Syrte, en Libye, près de l’endroit où Kadhafi a été capturé et exécuté […]. Ils ont comme vision de transformer Syrte en prochain Dubaï. La seule chose qu’ils ont à faire est d’enlever les cadavres." TdB, à Manchester