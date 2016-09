Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche sur les violences au Gabon

International

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se pencher jeudi, à la demande de la France, sur la crise politique et les émeutes meurtrières au Gabon après l'annonce de la réélection du président Ali Bongo pour un troisième mandat.

L'envoyé spécial de l'ONU en Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, doit présenter un rapport sur la situation aux membres du Conseil lors d'une réunion à huis clos prévue dans l'après-midi, a indiqué l'ambassadeur français auprès des Nations unies, François Delattre.

"Notre objectif est de condamner les violences et les pillages, d'appeler toutes les parties, tous les côtés au Gabon à faire preuve de modération et de retenue", a-t-il précisé à des journalistes. Le Conseil devrait "rappeler à nouveau l'importance critique d'une procédure garantissant la transparence des résultats des élections", a ajouté l'ambassadeur français.

Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon s'était dit plus tôt jeudi "vivement préoccupé et attristé" par les violences au Gabon, appelant à une "vérification transparente" des résultats. "La crise électorale, en particulier les incendies volontaires et la réponse disproportionnée des agences de sécurité, a mené à de regrettables pertes en vies humaines et à la destruction de biens", a indiqué M. Ban dans un communiqué, disant entendre "la frustration du peuple gabonais, et des jeunes en particulier".

L'annonce de la réélection de M. Bongo mercredi en fin de journée par la commission électorale a déclenché une nuit d'émeutes meurtrières et de pillages à Libreville et dans d'autres villes du pays. Au moins trois personnes sont mortes et un millier de personnes arrêtées.

M. Ban a réclamé, à l'instar de la communauté internationale, une "vérification transparente" des résultats et appelé les autorités compétentes à "régler rapidement, de façon transparente et juste, tous les griefs découlant de l'élection".