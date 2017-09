Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réuniront jeudi pour s'entretenir sur la prolifération des armes de destruction massive et sur la menace causée par la Corée du Nord, a-t-on appris de source diplomatique samedi. Les Etats-Unis sont à l'origine de cette réunion, qui se tiendra pendant l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Le but de la réunion "est de discuter des manières dont le Conseil de sécurité peut améliorer l'application des résolutions qu'il a adoptées, dans le but d'empêcher la prolifération des armes les plus dangereuses du monde", indique une note américaine préparant la réunion et obtenue par l'AFP samedi. La note vise notamment les "acteurs mondiaux les plus dangereux".

Le Conseil de sécurité a adopté lundi à l'unanimité et à l'initiative des Etats-Unis une huitième résolution de sanctions contre la Corée du Nord, interdisant notamment ses exportations de textile et réduisant ses approvisionnements en pétrole, en punition de l'essai nucléaire réalisé par Pyongyang le 3 septembre.

La réunion de jeudi prochain se tiendra au niveau ministériel et vise à souligner l'unité qui existe au niveau mondial face au régime nord-coréen, expliquent les diplomates.