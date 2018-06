Peu après 20 h à Drottninggatan, une rue tranquille de Malmö, au sud de la Suède, des détonations font sursauter les habitants. Ils entendent une série de coups de feu et des cris devant un cybercafé et alertent le commissariat central de police situé cent mètres plus loin. Les policiers arrivés sur les lieux découvrent six hommes blessés, d’origine étrangère, et plusieurs impacts de balles sur les vitres et les murs du café. Transportés à l’hôpital, trois des blessés, âgés de 19, 27 et 29 ans, succomberont à leurs blessures dans la nuit de lundi à mardi.

