Le petit royaume du Danemark poursuit sa politique étrangère activiste dans le monde, entamée en 2003 lorsque le gouvernement danois de droite de l'époque, soutenu par une majorité étriquée au Parlement, a engagé pour la première fois depuis 150 ans ses forces dans une guerre directe, contre l'Irak. Il descend à présent sur le terrain syrien.

Toujours présent en Irak, à l'invitation du pouvoir de Bagdad, dans le cadre de la lutte contre l'organisation Etat islamique (EI), le Danemark s'est attaché jusqu'à présent à former les soldats irakiens et à participer à la coalition internationale dirigée par les Américains, en bombardant avec ses F-16 les positions de l'EI en Irak et en Syrie.

Vendredi, le royaume scandinave s'est engagé beaucoup plus loin, en autorisant le déploiement de ses forces spéciales pour des missions en territoire syrien, près de la frontière irakienne.

Une première alors que les autres alliés hésitent à suivre cette voie. "L'engagement contre l'EI constitue une priorité importante de politique étrangère et de sécurité pour le gouvernement", martèle le ministre des Affaires étrangères, Anders Samuelsen, justifiant "la décision" de Copenhague, "à la suite d'une requête concrète des forces américaines de la coalition d'élargir la mission des forces spéciales en Irak à la Syrie ".

La demande des Etats-Unis est un signe "de reconnaissance des capacités des forces spéciales danoises, les meilleures au monde, pour ce genre de missions", clame-t-il, fièrement. Selon lui, "il est essentiel d'empêcher que Daech, sous pression en Irak, installe de nouveaux bastions en Syrie et poursuive ses horreurs". Pour son homologue de la Défense, Claus Hjorth Frederiksen, "les risques seront plus grands et dangereux pour les forces spéciales, qui ne seront pas sous commandement irakien, mais elles opéreront en coopération avec les forces irakiennes et américaines". Et "les officiers danois évalueront chaque opération et peuvent refuser d'y participer si nécessaires."

Les deux ministres n'ont pas voulu indiquer le nombre de ces soldats d'élite qui seront engagés en Syrie. Mais les forces spéciales présentes actuellement en Irak comptent environ une soixantaine de membres, chiffre certes modeste, mais symboliquement fort.

Le ralliement parlementaire à cette nouvelle mission n'a pas été massif. Si l'opposition sociale-démocrate (le premier parti du Parlement) s'y est ralliée au nom de "la poursuite du combat contre le terrorisme", les quatre autres formations, de centre-gauche, ont refusé de soutenir cette aventure "périlleuse" et "incertaine", selon l'ancien chef de la diplomatie, Martin Lidegaard. "Le Parti radical ne soutient pas l'idée que les soldats danois soient envoyés au combat direct en Syrie." Cette "perspective (est) effrayante".