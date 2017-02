L’utilisation des drones à des fins humanitaires - soutenue vendredi par un don d’un demi-million d’euros par la Coopération belge - fait l’objet d’un vif débat au sein des organisations non gouvernementales.

"En Afghanistan, quand les gens entendent le bruit d’un drone, ils se mettent à couvert", explique à "La Libre" Michiel Hofman, un vétéran de Médecins sans frontières (MSF). "Le problème est que le drone est utilisé dans le programme d’assassinats ciblés du gouvernement américain dans des pays comme le Yémen, la Libye, le Pakistan, la Somalie ou la Syrie. Obama l’a multiplié par dix quand il était à la Maison-Blanche".

MSF est donc "réticent" à utiliser le drone tant qu’il y aura "ce problème d’image" et un risque de confusion.

Des avantages incontestables

Pourtant, la technologie du drone offre des avantages incontestés. L’industrie, dans la perspective de contrats importants, est dans les starting-blocks.

Les 18 et 19 février à Dubai (Emirats), seront présentés en compétition plusieurs projets à vocation humanitaire. L’un d’eux sera désigné comme le projet gagnant de cette compétition appelée "Drones4Good". L’un des concurrents a mis au point des drones, qui, couplés à un scanning radio, permettraient d’identifier dans les décombres des survivants grâce aux ondes que diffusent leurs téléphones portables ou tablettes. La société affirme avoir mis au point un mécanisme qui transforme ces ondes en signaux GPS, "ce qui permet aux sauveteurs de localiser les victimes et les survivants enfouis sous les décombres ou dans des lieux inaccessibles aux sauveteurs".

En décembre dernier, l’Unicef a testé un drone au Malawi qui avait été programmé pour faire la navette entre la capitale Lilongwe et un dispensaire perdu dans la brousse, chargé d’échantillons de sang. Par la route, le voyage aurait duré des heures, voire plus. Avec le drone, cela prend vingt minutes.

Alexander De Croo, le ministre belge de la Coopération au développement, croit dans ces nouvelles technologies, qui ne représentent jusqu’ici qu’"1 % du chiffre d’affaires du secteur humanitaire", dit-il. C’est pourquoi, en marge d’une conférence à Bruxelles, il a débloqué vendredi 500 000 euros à destination du Programme alimentaire mondial (PAM). Grâce à cette aide, l’agence onusienne va mener un programme d’un an visant à développer un usage coordonné des drones dans le cadre des catastrophes naturelles.

"L’initiative est entièrement financée par la Belgique", explique Axel Brumberg, porte-parole du PAM. L’idée est "de réunir les acteurs clés pour mettre en place un modèle de coordination. Un certain nombre d’ateliers vont être organisés, dont le premier a eu lieu cette semaine à Bruxelles".

Sauver ou capturer

A MSF, Michiel Hofman reconnaît que les drones peuvent être d’une grande utilité, par exemple pour détecter, en survolant des champs brûlés par le soleil, les signes annonciateurs d’une famine. Mais il reste sceptique. "Souvent, des technologies comme le GPS ou les téléphones satellite ont été inventées par les militaires, puis utilisées par les organisations non gouvernementales. Le problème ici est que le drone est devenu un tueur".

Il est question d’équiper les gardes-côtes libyens de drones, assure Michiel Hofman, alors que des sociétés non gouvernementales utilisent la même technologie pour repêcher les réfugiés et migrants en mer. "Si vous êtes un réfugié en Méditerranée, vous pouvez vous demander : est-ce que ce drone est là pour me capturer ou pour me sauver ?"

L’une des idées qui a surgi lors de la conférence à Bruxelles serait de cesser de parler de drones, si négativement connotés. "Une nouvelle terminologie" pourrait être développée, estime le PAM.