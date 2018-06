Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé samedi que le G7 avait réussi à signer un "communiqué commun", malgré des divergences toujours criantes sur le commerce.

"Nous avons un communiqué", a déclaré M. Trudeau, qui a présidé deux jours de discussions tendues entre les Etats-Unis d'un côté, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Japon et le Canada de l'autre.

Voici les points présents dans le communiqué final :

Le G7 défend le rôle de "règles commerciales collectives" et dénonce le protectionnisme

Les pays du G7 s'engagent à moderniser l'OMC et à réduire les droits de douane

Pas de consensus sur le climat, les Etats-Unis se dissocient

Le G7 appelle la Russie à cesser de "saper les systèmes démocratiques"

Les pays du G7 s'engagent à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire

"Nous soulignons le rôle crucial d'un système commercial international fondé sur des règles et continuons à combattre le protectionnisme", peut-on lire dans le communiqué final, qui ajoute : "Nous nous engageons à moderniser l'OMC (Organisation mondiale du commerce, ndlr) afin de la rendre plus juste dès que possible. Nous ferons tout notre possible pour réduire les barrières tarifaires, les barrières non-tarifaires et les subventions".