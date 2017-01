La fête pour les uns, un cauchemar pour les autres. Jamais, dans l’histoire moderne des Etats-Unis, l’investiture d’un nouveau président n’avait à ce point divisé les Américains. Dans la matinée, Barack Obama et Donald Trump doivent se retrouver à la Maison-Blanche avant de prendre la route du Capitole en compagnie de leurs épouses. Cette parade présidentielle le long de Pennsylvania Avenue, dont une partie s’effectue habituellement à pied, mènera les deux couples sur la colline où siège le Congrès américain.

C’est là, sur les marches de la façade ouest du Congrès, face au célèbre Mall, que le vice-président Mike Pence puis Donald Trump prêteront serment sur la Bible. Le président sera investi par John Robert, le chef de la Cour suprême, qui lui fera répéter le serment débutant par ces mots : "Je jure solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des Etats-Unis contre tous ses ennemis, extérieurs ou intérieurs…"

Une fois investi, Donald Trump prononcera son adresse inaugurale à la nation, un discours pour l’histoire souvent mis à profit par les présidents pour marquer les esprits. D’après des sources au sein de son équipe, Trump a écrit seul son discours inaugural. Une intervention qu’il aurait souhaitée "courte et percutante".

Homard du Maine

Dès la fin de la cérémonie, l’ex-président Obama devrait rejoindre la Maison-Blanche, qu’il quittera définitivement vers 14h30 (20h30 chez nous) à bord d’un hélicoptère. Pendant ce temps, Donald et Melania Trump participeront au traditionnel déjeuner d’investiture au Congrès. Rien de très original au menu : homard du Maine et crevettes du golfe du Mexique à la sauce safran, bœuf de Virginie dans un jus chocolaté aux baies et soufflé au chocolat accompagné de glace vanille. Si le déroulé de la cérémonie est connu, l’ambiance demeure toutefois incertaine. Outre la pluie annoncée, qui pourrait décourager les moins motivés, certains manifestants anti-Trump ont promis de tout faire pour perturber l’investiture.

Pas de passion

A en croire les habitués, un calme inhabituel règne d’ailleurs dans la capitale américaine depuis quelques jours. "Je m’attendais à avoir beaucoup de boulot cette semaine, mais franchement il n’y a personne", se lamente George, un chauffeur de taxi qui vit depuis quarante ans dans le Maryland voisin et a vu passer tous les présidents depuis Reagan. "Ça n’a rien à voir avec l’atmosphère de l’investiture d’Obama, où on sentait déjà quelque chose d’électrique trois ou quatre jours avant."

Dans le magasin de souvenirs de 15th Street, en face de la Maison-Blanche, la plupart des clients sont tout de même des pro-Trump, venus acheter tasses, t-shirts, magnets à l’effigie du milliardaire. A l’entrée de la boutique, Jill, venue de Caroline du Nord pour la cérémonie, pouffe de rire en écoutant le "Trump pen", un stylo parlant qui débite les phrases chocs du milliardaire : "Mexico paiera pour le mur", "Nos politiciens sont stupides", "Je serai le meilleur président pour l’emploi jamais créé par Dieu". Elle repart finalement avec une écharpe Trump. Qu’attend-elle de lui ? "Je veux d’abord qu’il nettoie Washington de toute cette corruption. Le peuple américain mérite mieux." Elle aimerait aussi qu’Hillary Clinton soit jetée en prison pour la gestion de ses mails.

La rhétorique belliqueuse de la campagne électorale, à laquelle Jill a participé côté républicain, ne s’est pas dissipée.