Les images ont fait le tour de la toile : Mamoudou Gassama, un jeune migrant d'origine malienne, escalade à mains nues un balcon pour sauver un enfant suspendu dans le vide.

Après son acte héroïque, le jeune homme de 22 ans est devenu un héros en France : accueilli à l'Elysée par le Président Emmanuel Macron, il a ensuite fait plusieurs plateaux télé (Quotidien, C à vous, Touche Pas à Mon Poste...) pour expliquer son exploit.

Ce jeudi, c'était l'émission On N'est Pas Couché qui voulait interviewer le Malien mais sans succès : l'entourage de Mamoudou Gassama a refusé qu'il se rende sur le plateau de Laurent Ruquier.

Contactée par Télé-Loisirs, l'adjointe au maire de Montreuil (où réside le jeune homme) affirme qu' "il n'est pas prêt et il n'est pas là pour ça. On lui demande d'avoir des avis, de prendre position sur la politique d'immigration de Macron, mais ce n'est pas son rôle."

Catherine Barma, la productrice du talk-show diffusé en deuxième partie de soirée les samedis, n'aurait elle pas apprécié ce refus et se serait montré plus qu'agacée par la situation.

"Tout sur l'écran", la société qui produit l'émission sur France 2, a répondu aux questions du Huffington Post sur ce débat : Evidemment qu'il (Ndlr : Mamoudou Gassama) était la personne à inviter et qu'on a voulu l'avoir ! La personne qui s'occupe de sa communication nous a proposé qu'il vienne dans l'émission pendant 20 minutes. Ça n'était pas possible car On N'est Pas Couché a un format auquel nous ne dérogeons pas, l'invité reste tout le long, même les invités les plus prestigieux.. L'entourage de Mamoudou Gassama lui a montré l'émission et on nous répond que c'est 'trop violent et qu'on s'y fait agresser'. Catherine Barma s'est défendue."