Emprisonné à Belmarsh dans le Sud-Est de Londres depuis deux ans et demi, celui qui fut le mentor de Fouad Belkacem a été libéré ce matin, après avoir purgé la moitié de sa peine. Anjem Choudary ne sera cependant pas libre de ses mouvements et sera surveillé de près. Les restrictions auxquelles ce dernier sera soumis concernent notamment les lieux et personnes fréquentées, selon la BBC.

Cet avocat pakistanais avait été condamné en 2016 par la justice britannique à cinq ans et demi de prison pour avoir appelé à soutenir le groupe Etat islamique.

Anjem Choudary aurait participé à la radicalisation d'une centaine de jeunes Britanniques. Mais il n'y a pas qu'au Royaume-Uni qu'Anjem Choudary a fait parler de lui. Il a notamment été auditionné par la police belge et française dans le cadre de diverses affaires. Qui plus est, de nombreux liens ont été établis entre le prédicateur londonien et le leader de Sharia4Belgium, Fouad Belkacem.