La tâche s'annonce rude: la Première ministre britannique Theresa May va s'employer à partir de jeudi à convaincre le Parlement d'accepter le projet d'accord sur le Brexit qui doit être entériné lors d'un sommet européen le 25 novembre à Bruxelles.

Plusieurs démissions

Cet accord suscite un grand scepticisme et une mutinerie dans le propre camp de Mme May, ce qui s'est traduit jeudi par deux nouvelles démissions: celle du ministre britannique du Brexit, Dominic Raab, et celle du secrétaire d'Etat pour l'Irlande du Nord, province britannique dont le sort est au coeur des ultimes discussions sur le retrait .

"Aujourd'hui, j'ai démissionné de mon poste de ministre du Brexit. Je ne peux pas en toute conscience appuyer les conditions proposées pour notre accord avec l'UE. Voici ma lettre au Premier ministre expliquant mes raisons", a partagé Dominic Raab sur Twitter.

"Je ne peux pas soutenir l'accord de retrait conclu avec l'Union européenne", a pour sa part expliqué M. Vara, secrétaire d'Etat pour l'Irlande du Nord, dans sa lettre de démission publiée sur son compte Twitter.

Le Parti conservateur est très divisé, entre partisans d'un Brexit dur et europhiles. Mais Mme May a engrangé mercredi un succès en obtenant l'aval de son gouvernement, à l'issue d'une bataille de cinq heures, au projet d'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne conclu la veille avec Bruxelles.

Le président du Conseil européen Donald Tusk a annoncé jeudi matin un calendrier serré jusqu'à la tenue d'un sommet le dimanche 25 novembre pour signer le texte. "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cet adieu soit le moins douloureux possible", a-t-il déclaré.

Mme May doit présenter le texte jeudi lors d'une allocution devant la Chambre des Communes, qui se prononcera en décembre. En cas de vote négatif, elle devra revoir sa copie.

Or, le compromis élaboré à l'issue d'âpres négociations entre Londres et Bruxelles ligue contre lui à la fois des partisans et des opposants du Brexit, qui craignent que le Royaume-Uni reste soumis aux règles de l'UE pendant des années, mais sans qu'il n'ait plus son mot à dire.