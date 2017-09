Juan Sebastian Marroquin Santos est un survivant. Il aurait dû périr aux mains des ennemis de son père durant son enfance ou être exécuté par ceux-ci lorsque son protecteur fut abattu, le 2 décembre 1993, alors qu’il avait 17 ans. La promesse de sa mère de l’empêcher de se venger, la distribution de la plupart des immenses biens du défunt à ses rivaux vainqueurs et une nouvelle vie sous un nouveau nom lui ont permis de vivre. Car Juan Sebastian Marroquin est le fils de Pablo Escobar, le plus puissant trafiquant de drogue du monde dans les années 80 et 90.

L’ouvrage - dont l’édition française tente de surfer sur le succès de la série télévisée "Narcos" - est mal traduit et abonde en fautes d’orthographe. L’auteur lui-même explique, en prologue, comment le service anti-drogue américain (DEA) a imposé à son oncle d’impliquer mensongèrement des personnalités péruviennes dans ses "confessions" éditoriales; comment, dans ces conditions, croire l’auteur quand il dénonce tel ou tel personnalité ou en dédouane d’autres : vérité ou obéissant mensonge ?

Enfin, le fils Escobar a dû recourir, pour retracer la sanglante vie de son père, à d’autres sources que sa mémoire, notamment parmi ceux de ses hommes qui ont réussi à rester vivants après l’hécatombe des années 90.

Ces réserves faites, "Pablo Escobar, mon père" reste intéressant par le portrait qui se dégage, derrière le récit, de la démesure de la décadence de l’Etat colombien et de la pourriture de ses élites. Le trafic de drogue a rapporté tellement aux narcotrafiquants qu’ils ont pu/peuvent tout acheter. Tout et tous, les rares points de résistance étant anéantis par la violence la plus folle. Un genre dans lequel Escobar a apparemment été un champion, si l’on en croit la version du fils - qui ne peut être ni complète ni sincère, afin de préserver sa sécurité.

Ainsi, le lecteur ne peut savoir si le groupe "Los Pepes" (acronyme de persécutés par Pablo Escobar), qui a tué le héros du livre et regroupait d’anciens alliés de celui-ci et le cartel de "narcos" de Cali, rival de celui de Medellin que dirigeait le défunt, était l’expression d’un vrai ras-le-bol contre un homme exceptionnellement tyrannique et violent ou juste l’habillage d’une lutte commerciale entre trafiquants qui ne reculent devant aucune trahison.

L’auteur lui-même place ici ou là une phrase destinée à le distancier des bains de sang que son père organisait lorsqu’on contrecarrait ses plans. Mais le naturel du fils choyé reprend vite le dessus et il raconte des crimes paternels comme des niches d’enfant espiègle.

Le récit revêt par moment l’allure d’une chanson de geste. La générosité de Pablo Escobar et ses bonnes œuvres. Son ingéniosité pour faire passer la drogue aux Etats-Unis au nez et à la barbe de la police. La collection d’œuvres d’art de sa femme. Les 30 motos à grande vitesse, celles de moto-cross et à trois roues, les karts, buggies et 30 jet-skis que l’auteur possédait déjà à 11 ans - et sa "première garçonnière" reçue à 13 ans. La démesure de l’immense ferme familiale Napoles, près de Medellin : 1700 employés; des feux d’artifice à plus d’un million de dollars; les leçons de maquillage données aux femmes de ménage, à qui Mme Escobar payait des manucures; le zoo privé avec rhinocéros et girafes; les fêtes somptueuses…

La vie de pacha tourne au vinaigre, cependant, quand Escobar déclare la guerre à l’Etat colombien, qui adopte une loi permettant d’extrader ses "narcos" aux Etats-Unis pour qu’ils y soient jugés à l’abri de la corruption du système judiciaire local, et une autre guerre contre le cartel de Cali, pour une simple histoire de mari trompé, selon l’auteur ("si non è vero"…).

Pour la famille Escobar, commence une vie de fugitifs éternels, marquée par la "dépression et l’ennui" au point qu’une des caches sera surnommée "Aburrilandia" (Ennuiland). Pour la Colombie, ces guerres sont un déchaînement de violence où les assassinats se multiplient, tandis que d’innombrables attentats à l’explosif visent juges, journalistes et politiques qui défendent l’extradition, mais tuent aussi des centaines d’anonymes - en particulier aux débuts de la guerre, lorsque les hommes d’Escobar ne maîtrisent pas encore bien la technique de la voiture piégée.

L’histoire finit dans la médiocre bassesse que l’auteur perçoit enfin lorsqu’elle le touche personnellement : la famille d’Escobar mort trahit et dépouille la veuve et les orphelins.

--> "Pablo Escobar, mon père", par Juan Pablo Escobar; Ed. Hogo Doc, 434 pp, 19,50 euros