Un projet qui n'a pas vraiment fait le bonheur de l'ambassadeur de Belgique en France. Selon la radio France Bleu, Vincent Martens de Wilmars s'est exprimé en ces termes dans un courrier : "Si Madame Simone Veil mérite une commémoration au vu de son action et son rayonnement, ce 'dé-baptême' aurait pour effet immédiat et visible de jeter aux oubliettes le Roi Chevalier qui, dans la posture qu'il a prise au cours de la Première Guerre mondiale, a œuvré à la fois pour la Belgique et pour la France."

Amer, l'ambassadeur belge ne s'arrête pas en si bon chemin et préfère prévenir le maire de la ville, Luc Bouard. "Nous comprendrions difficilement que la personnalité du roi Albert Ier soit ainsi effacée. Cette décision risque d'être interprétée comme une manifestation inamicale à l'égard de la Belgique, lourde de symbolisme et de significations."

En guise de conclusion à son courrier, l'ambassadeur émet une demande directe. "Je vous serais dès lors reconnaissant de bien vouloir reconsidérer cette initiative", qu'il qualifie d'ailleurs d’"inadéquate et désastreuse".

Pour sa part, le maire de la Roche-sur-Yon n'a visiblement pas l'intention d'accéder à la requête de Vincent Martens de Wilmars. "Ça ne change rien à ma détermination", a-t-il assuré à nos confrères de France Bleu, avant de compléter ses propos sur les ondes de France Info. "Ce n'est pas tant de débaptiser le square, c'est plutôt de rendre hommage à un grand personnage de l'histoire de l'Europe qui est Simone Veil." Le maire s'engage néanmoins à donner le nom d'une rue de sa ville pour continuer à honorer la mémoire d'Albert Ier.

Dans un article sur ce sujet, Le Point rappelle que "Albert Ier, roi des Belges entre 1909 et 1934 représente quant à lui un symbole de courage et de résistance pendant la Première Guerre mondiale pour le rôle qu'il a joué aux côtés des alliés franco-britanniques".

Pour rappel, Simone Veil est décédée le 30 juin dernier.