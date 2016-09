Le "pantoufleur" Barroso devra rendre des comptes

International

L’embauche par la banque américaine Goldman Sachs de l’ancien président de la Commission Jose Manuel Barroso, l’exécutif européen n’y voyait pas malice il y a deux mois à peine. Mais 140 000 signatures d’une pétition de fonctionnaires européens dénonçant cette reconversion professionnelle et plusieurs vives protestations de gouvernements nationaux, Jean-Claude Juncker, l’actuel président de la Commission, a décidé de demander quelques clarifications à son prédécesseur. La réponse de ce dernier sera même soumise à l’avis, non contraignant, du comité d’éthique ad hoc de la Commission.

"Il s’agit déjà d’une victoire du pouvoir citoyen", estime Benjamin Bodson, assistant en droit européen à l’Université catholique de Louvain et à HEC Paris.

En avril 2016, Uber a recruté l’ancienne commissaire européenne en charge du numérique Neelie Kroes. Pourquoi cette reconversion professionnelle de Barroso fait-elle l’objet d’une telle polémique ?

Premièrement : Barroso a été président de la Commission pendant dix ans. Deuxièmement : il ne va pas rejoindre n’importe quelle entreprise privée, mais bien Goldman Sachs, qui a joué un rôle important dans la crise économique. Le même Barroso qui était à la tête de la Commission pendant la crise économique de 2008, était déjà en train de négocier pour passer chez "l’adversaire" quelques mois après avoir quitté sa fonction.

La Commission insiste sur le fait que, dans tous les cas, Barroso ne sera plus considéré comme ancien président de cette institution mais bien comme un représentant d’intérêts. Qu’est-ce que cela signifie pratiquement ?

Tel un parfait lobbyiste, pour chacune de ses réunions publiques avec les fonctionnaires d’un certain niveau, il faudra indiquer quand elles ont eu lieu, pour quel motif, combien de temps elles ont duré, et qui était autour de la table. Mais c’est naïf de croire qu’il se soumettra à ces règles au même niveau que les autres groupes d’intérêt. D’autant que, début juillet, lorsque Goldman Sachs a annoncé l’embauche de Barroso, cette banque a dit ouvertement qu’elle le choisissait parce qu’il jouit d’une connaissance et d’une expérience profondes de l’Union européenne. Cela va contre les règles du traité qui disent qu’un ancien commissaire ne peut pas divulguer des informations dont il a eu connaissance lorsqu’il était en poste.

Si le comité d’éthique venait à décider que la nomination de Barroso chez Goldman Sachs n’était pas conforme aux règles, quelles seraient les conséquences pour l’ancien commissaire ?

Soit la Commission estime que le comité s’est trompé et décide de permettre cette reconversion professionnelle. Soit elle considère que Barroso ne respecte pas les obligations qui découlent du Traité européen et lui interdit d’occuper ce poste. Si Barroso va à l’encontre de cette décision, la Commission pourrait agir devant la Cour de justice de l’UE, qui peut le priver de sa pension ou d’autres avantages qui découlent du fait qu’il a occupé le poste de président de la Commission.

Est-ce une menace suffisante pour dissuader Barroso de continuer sa collaboration avec Goldman Sachs ?

Si la Cour de justice le condamne, cela va nuire à son image et ternir son passé, partout en Europe pour le reste de ses jours. On peut se demander également s’il sera toujours dans l’intérêt de Goldman Sachs d’avoir ce genre de personnages dans son équipe. Aussi, un fonctionnaire européen qui reçoit un coup de fil de Barroso, pourra se fonder sur l’arrêt de la Cour de Luxembourg pour refuser de collaborer avec son ancien grand patron. Ça donnerait plus de poids à une opposition à un quelconque essai de lobby de Barroso envers ses anciens collaborateurs.