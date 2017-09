Le pape François, en visite en Colombie, a exigé vendredi "vérité" et "justice" pour les victimes du conflit qui déchire ce pays depuis plus d'un demi-siècle et a fait plus de 260.000 morts, 60.000 disparus et sept millions de déplacés.

"Il est indispensable d'assumer la vérité", a-t-il déclaré lors d'une prière de réconciliation à Villavicencio (centre). "La vérité est une compagne indissociable de la justice et de la miséricorde. Ensemble, elles sont essentielles pour construire la paix", a ajouté le souverain pontife, qui regagnera Rome dimanche.