Eldorado des réfugiés, la Suède en a accueilli un nombre record en 2015 (plus de 160 000, plaçant, proportionnellement, le royaume scandinave en tête desdestinations les plus recherchées par les demandeurs d’asile en Europe). Mais, depuis le début de cette année, la Suède a fermé ses portes. Dans un pays au bord de l’implosion, le gouvernement de gauche a imposé le 4 janvier le contrôle systématique aux frontières maritimes avec le Danemark, porte d’entrée principale des migrants, et avec l’Allemagne. En onze mois, le nombre de réfugiés a reculé de 82 % à 26 919 contre 162 877 un an plus tôt, une chute spectaculaire qui n’a pas fait que des heureux. Les contrôles, même aléatoires, continuent d’empoisonner la vie quotidienne de milliers de frontaliers et ralenti la croissance économique dans la région transfrontalière.

"Je suis à bout. Le trajet normalement de 35 minutes entre Copenhague et Malmö (sud de la Suède) dépasse plus d’une heure, voire une heure trente en période de pointe", fulmine Robin Davidsson, un frontalier suédois de 26 ans, perruquier au Théâtre royal de Copenhague. Pour se rendre chez lui, le soir, "il me faut changer de train à l’aéroport de Kastrup, montrer mon passeport aux agents de sécurité sur le quai avant de monter à bord de l’Örensundtäg", en direction de Malmö, distante de 25 km. Le train emprunte le tunnel puis le pont sur le détroit de l’Öresund plongé dans la grisaille d’un mardi d’hiver. Onze minutes plus tard, nouveau contrôle à Hyllie, la station frontalière. La police suédoise est là pour s’assurer qu’il n’y a pas de clandestins cachés et pour vérifier que les papiers d’identité sont en règle.

"Ce n’est pas une bonne idée de fermer ainsi la porte à ceux qui fuient les guerres, et on ne peut pas exiger qu’ils aient des papiers sur eux, qu’ils ont peut-être perdus dans leur long périple vers l’Europe", pense Robin, qui tente de regagner le temps perdu en travaillant sur son ordinateur. Il "déplore" que son pays qui "a une si longue tradition d’hospitalité et d’humanisme en vienne à y renoncer", même s’il "comprend un peu la décision de freiner l’arrivée des réfugiés afin de pouvoir traiter avec dignité ceux qui sont déjà sur le territoire". Quelques sièges plus loin, Gunnar, un commerçant sexagénaire dans la banlieue de Malmö, qui refuse de donner son nom, applaudit. "On ne se sentait plus chez nous. C’était une invasion insupportable de gens de toutes sortes, de criminels, de terroristes et de profiteurs", dit-il, avouant "des sympathies" pour les "Démocrates de Suède" , parti populiste et xénophobe, présents au Parlement.