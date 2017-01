International La Cour suprême juge que le gouvernement doit avoir son aval pour invoquer l’article 50.

La Cour suprême britannique a donné tort au gouvernement conservateur : il ne pourra pas invoquer de manière unilatérale l’article 50 du traité de Lisbonne, signifiant officiellement que le Royaume-Uni veut quitter l’Union européenne, et devra obtenir l’assentiment du Parlement de Westminster.

1 - Pourquoi le gouvernement était-il poursuivi en justice ?

La Première ministre Theresa May et son ministre en charge de la sortie de l’Union européenne (le Brexit), David Davis, estimaient que les pouvoirs de la prérogative royale, qui permet au Premier ministre de signer des traités internationaux, leur donnaient le droit au gouvernement d’invoquer l’article 50 sans l’aval du Parlement. Deux citoyens britanniques, la gérante et cofondatrice de fonds d’investissement Gina Miller et le coiffeur Deir Tozetti Dos Santos, ont contesté cette décision en justice . Les autorités écossaises, galloises et nord-irlandaises ont ensuite réclamé d’avoir un droit de regard, et donc de veto, sur le déclenchement de l’article 50.

2 - Qu’ont décidé les juges ?

Par huit voix contre trois, les juges de la Cour suprême ont soutenu l’avis rendu le 3 novembre par la Haute Cour de justice, qui avait déjà donné tort au gouvernement : "Nous considérons que (..) la prérogative ne peut être invoquée par les ministres : [ils] ont besoin de l’autorité d’une législation avant" d’invoquer l’article 50. Une législation forcément adoptée par le Parlement. Dans son jugement, le président de la Cour, Lord Neuberger explique que "les traités européens ne concernent pas seulement les relations internationales du Royaume-Uni, ils sont une source de lois nationales (...). Ainsi, la prérogative royale destinée à faire et défaire les traités, qui opèrent entièrement au niveau international, ne peut être exercée vis-à-vis des traités européens" . En revanche, Theresa May a dû être soulagée d’apprendre qu’elle n’aura pas à consulter les parlements écossais et gallois et l’assemblée nord-irlandaise pour sortir de l’UE. Ils ne disposeront donc pas de droit de veto pour empêcher le Brexit.

3 - Quelle est la nouvelle marche à suivre pour le gouvernement ?

Il doit désormais proposer un projet de loi destiné à demander l’accord du Parlement pour invoquer l’article 50. M. Davis a précisé mardi à la Chambre des Communes que ce sera chose faite "dans les prochains jours" et que le projet de loi sera "le plus direct possible" . Cette option réduira les possibilités d’amendements parlementaires. Toutefois, il augmentera les possibilités de plaintes en justice de la part de citoyens qui estimeraient que la loi n’est pas assez précise et que la capacité d’intervention et de supervision du Parlement est donc trop limitée. C’était l’une des principales motivations énoncées par Gina Miller et Deir Tozetti Dos Santos.

4 - Le Royaume-Uni pourrait-il finalement rester membre de l’UE ?

David Davis a été très clair : "L’article 50 sera adopté et le pays quittera l’UE." Cela ne fait aucun doute. La quasi-totalité des élus conservateurs votera en faveur du projet de loi ainsi que les trois quarts des travaillistes. Comme l’a rappelé mardi le responsable du Labour en charge de la sortie de l’Union européenne, Keir Starmer, "nous avons accepté et nous respectons le résultat du référendum. Nous n’empêcherons donc pas le Premier ministre d’entamer les négociations. Mais nous avons toujours dit que les termes des négociations et le rôle du Parlement sont très importants donc nous pousserons pour l’adoption d’amendements".

5 - Le Brexit peut-il être retardé ?

Oui. Même si David Davis a précisé que "le calendrier pour enclencher l’article 50 d’ici à la fin mars n’a pas changé" , les parlementaires ont clairement fait part mardi de leur volonté de voir leur rôle respecté. Dans le cas le plus extrême, l’invocation de l’article 50, programmée pour la fin du mois de mars, et donc le Brexit, au terme des négociations pourraient être retardés d’un an par la Chambre des Lords, où, contrairement aux Communes, le gouvernement ne dispose pas de l’appui d’une majorité. Les travaillistes, les libéraux-démocrates et les nationalistes écossais tenteront d’obtenir la publication d’un rapport détaillé sur la stratégie du gouvernement vis-à-vis du Brexit. David Davis s’est fermement opposé à cette éventualité. Il estime que "le discours prononcé la semaine dernière par le Premier ministre est l’explication la plus claire d’une stratégie de négociation que j’ai vue" . Les libéraux-démocrates veulent aussi obtenir la promesse d’un référendum organisé une fois les négociations achevées avec les Vingt-sept et des parlementaires de tous bords réclament l’engagement que le système de santé bénéficiera des sommes non investis dans le budget européen, comme l’avaient promis les Brexiters pendant la campagne du référendum.