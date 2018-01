Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a ouvert le bal, ce mercredi, à Strasbourg. Son homologue portugais Costa suivra en mars, avant la visite du président français Macron en avril.

En se rendant au Parlement européen ce mercredi matin, le Taoiseach (Premier ministre) irlandais Leo Varadkar a inauguré un cycle de débats d’un nouveau genre voulu par Antonio Tajani, président de l’institution, sur le thème, dans l'air du temps, de ''l’avenir de l’Europe''.

Dorénavant, à chaque plénière strasbourgeoise, un chef d’Etat ou de gouvernement viendra exposer des perspectives dans l’hémicycle et répondre aux questions des eurodéputés afin qu’à terme ''on puisse connaître et comprendre les positions des grands leaders européens'', selon le mot du président Tajani.