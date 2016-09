Le piratage de l'Elysée en 2012 est l'oeuvre des Etats-unis

International

C'est Bernard Barbier, l'ancien directeur technique de la DGSE, les services de sécurité extérieure français, qui a brûlé la mèche: le piratage informatique de l'Elysée est une intrusion des Etats-Unis. Jusque là, ça n'avait jamais été prouvé. Désormais, Barbier l'avoue dans une vidéo disponible sur YouTube. Mais ça n'est pas flagrant : cette vidéo d'1h20 est une retransmission dans son entièreté d'une conférence organisée par des élèves de l'école française d'ingénieurs Centrale-Supélec.









"J’ai reçu l’ordre du successeur de M. Sarkozy d’aller aux Etats-Unis les engueuler. On était sûrs que c’était eux. A la fin de la réunion, Keith Alexander [directeur de la NSA] n’était pas content. Alors que nous étions dans le bus, il me dit qu’il était déçu car il pensait que jamais on ne les détecterait et il ajoute : “vous êtes quand même bons.” M. Barbier est au centre d'une note interne dévoilée par le journal français Le Monde en 2013, dans laquelle on apprend qu'il s'est rendu à la NSA pour demander des comptes. Aujourd'hui, l'ancien directeur met cartes sur table. "Les grands alliés, on ne les espionnait pas. Le fait que les Américains cassent cette règle, ça a été un choc."

"C’est une intrusion inespérée dans le monde du renseignement et des guerres secrètes", écrit le journaliste Jacques Follorou. "Côté français, silence absolu. Paris admet s’être doté de capacités défensives mais dément toute activité offensive, un tabou. Jusqu’au récit de M. Barbier." YouTube met donc indirectement à un secret d'Etat. "Les Canadiens ont fait du “reverse” [remonter la trace informatique] sur un “malware” qu’ils avaient détecté. Ils ont retrouvé le programmeur qui avait surnommé son “malware” “Babar” et avait signé “Titi”, continue Barbier. Ils en ont conclu qu’il était français. Et, effectivement, c’était un Français."