Le PPE publie un rapport contesté sur le lobby russe

Les deux principaux think tanks stratégiques français, l’Iris et l’Ifri, sont accusés d’être sous influence russe dans un rapport présenté mercredi à Bruxelles par le Centre Martens, la fondation politique du Parti populaire européen (PPE), le groupe chrétien-démocrate et conservateur au Parlement européen.

Ce rapport rédigé en anglais et intitulé "L’ours dans les habits du mouton" analyse comment la Russie de Poutine a depuis 2006 tissé un réseau d’ONG et étendu son influence internationale à travers des financements, voyages et bourses.

Manque de transparence

"Les Etats-Unis financent le German Marshall Fund pour exercer du soft power mais de façon transparente. Ce n’est pas le cas avec la Russie où les choses se passent en dessous de la table", justifie Roland Freudenstein, directeur de la Politique au Centre Martens.

Selon Orysia Lytsevich, gestionnaire du Forum Ukraine au Chatham House de Londres et oratrice à la présentation du rapport, "la propagande de Poutine vise à empêcher les Occidentaux de prendre des décisions rationnelles sur leur avenir, notamment par le biais d’une pollution médiatique" faite de fausses informations et d’une kyrielle d’analystes cherchant à diviser les Européens.

Le rapport éclaire le rôle des Gongos (government-organised non-governmental organizations) financées par l’Etat russe. C’est le cas, par exemple, de la World Russian Press Foundation (Warp) de Vitaly Ignatenko, ancien directeur général de l’agence ITAR-TASS. Fondée en 2014, la Warp a pour mission de soutenir la presse russophone à l’étranger.

Il y a aussi des think tanks comme le Club Valdai dont les conférences abritent "des admirateurs du président Poutine et de la Russie" ou encore le Russian International Affairs Council (RIAC) financé par le ministère russe des Affaires étrangères.

Le rapport épingle aussi une association établie à Etterbeek, le Mouvement international pour un futur sans fascisme. Cette association fondée par Tatjana Zdanoka, membre du Groupe des Verts européens, aurait reçu 25 000 dollars indirectement de Moscou, selon les services secrets lettons. L’argent sert à soutenir des ONG russophones lettonnes, selon le Centre Martens.

L’Ifri et l’Iris sur le banc des accusés

Enfin, cerise sur le gâteau, le rapport s’attaque à l’Institut français des relations internationales (Ifri) et, surtout, à son président Thierry de Montbrial. Se basant sur une source anonyme, le Centre Martens déclare que l’Ifri est financé par le géant russe Gazprom "en dépit du fait qu’il n’est pas mentionné comme une organisation partenaire dans ses rapports annuels".

Pascal Boniface, le directeur de l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris), en prend aussi pour son grade. S’appuyant erronément sur un article de "Libération", le rapport affirme que l’Iris "est dépendant financièrement du Kremlin".

Interrogé par "La Libre", Pascal Boniface annonce qu’il va porter plainte contre le Centre Martens pour "diffamation". Il met en demeure le centre du PPE de prouver ce qu’il écrit. L’Iris est une association à but non lucratif en France, dont les comptes sont publiés au Journal officiel. "Je suis abasourdi", nous dit-il, "que ce centre qui dépend d’un groupe aussi important que le PPE puisse écrire ceci sans fondement. C’est un procès de Moscou à l’envers". Nos sources affirment qu’aucun de ces think tanks français ne pourrait recevoir de l’argent du Kremlin sans un accord du Quai d’Orsay, qui les finance par ailleurs.