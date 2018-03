Le Premier ministre slovaque Robert Fico a présenté mercredi sa démission, réclamée par l'opposition après l'assassinat en février d'un journaliste qui enquêtait sur la corruption, Jan Kuciak. "Aujourd'hui, j'ai offert ma démission au président de la République" Andrej Kiska, a déclaré M. Fico. "Si le président l'accepte, je suis prêt à démissionner demain".

Le chef du gouvernement a fait son annonce en présence des chefs des partis membres de la coalition gouvernementale, Most-Hid (centre droit, proche de la minorité hongroise) et le Parti National Slovaque (SNS, droite nationaliste), Bela Bugar et Andrej Danko, après une rencontre avec le président slovaque.

Selon Robert Fico, 53 ans, le pays risque toutefois de "plonger dans le chaos, si les hommes de l'opposition actuelle prennent le pouvoir". Il souhaite éviter des élections anticipées.

Jan Kuciak, tué par balle avec sa fiancée, avait enquêté sur la corruption et des liens présumés entre des responsables politiques slovaques et des hommes d'affaires italiens soupçonnés d'être liés à la mafia calabraise, la 'Ndrangheta.

L'assassinat a provoqué une crise politique en Slovaquie et fait sortir dans la rue plusieurs dizaines de milliers de personnes pour protester contre la corruption et demander le départ de Robert Fico.

Selon un récent sondage réalisé par l'institut Focus, 62% des Slovaques se prononcent pour sa démission, contre 13% qui estiment qu'il devrait rester en place.

D'après le quotidien Sme, le vice-Premier ministre Peter Pellegrini, 42 ans, pourrait être candidat du parti Smer-SD de M. Fico à sa succession à la tête du gouvernement.

L'UE réclame à la Slovaquie une enquête rapide sur le meurtre d'un journaliste

L'Union européenne a demandé mercredi à la Slovaquie de faire rapidement la lumière sur le meurtre du journaliste Jan Kuciak et de coopérer avec l'Office européen de lutte anti-fraude. "La priorité première pour nous tous doit être de mener une enquête indépendante et rigoureuse sur les faits et de traduire en justice les responsables. Nous appelons les autorités slovaques à faire cela rapidement", a déclaré Julian King, le commissaire européen à la Sécurité, devant les députés européens réunis à Strasbourg.

A Bratislava, le Premier ministre Robert Fico a présenté dans la soirée sa démission, réclamée par l'opposition après l'assassinat de Jan Kuciak.

Ce journaliste d'investigation, qui enquêtait sur une affaire de corruption au plus haut niveau, a été tué par balle, ainsi que sa compagne, en février.

Europol, l'agence européenne spécialisée dans la lutte contre la criminalité a dépêché une équipe le 28 février "pour apporter son assistance à l'enquête slovaque", a indiqué M. King, tandis qu'une délégation de députés européens s'est également rendue en Slovaquie les 8 et 9 mars.

Le dernier article de Jan Kuciak, inachevé, portait sur des relations entre des hommes d'affaires italiens soupçonnés d'être liés à la mafia calabraise - la 'Ndrangheta - et des hommes politiques slovaques.

"Nous appelons les autorités slovaques à collaborer pleinement avec l'Olaf (Office de lutte antifraude de l'Union européenne) pour déterminer si ce cas implique un détournement de fonds européens à travers les frontières", a réclamé Julian King.

Pendant la session plénière du Parlement européen qui a débuté lundi, nombre d'eurodéputés avaient devant eux dans l'hémicycle une affichette avec le visage de Jan Kuciak et de Martina Kusnirova proclamant "All for Jan" (Tous pour Jan).