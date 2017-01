"Personne n'émergera en vainqueur d'une guerre commerciale", a lancé mardi le président chinois Xi Jinping sur la scène de Davos, dans un avertissement à peine voilé à Donald Trump, qui a promis d'ériger des barrières douanières visant les exportations chinoises.

"Nous devons rester attachés au développement du libre-échange et des investissements (transnationaux), et dire non au protectionnisme", a insisté M. Xi, premier chef d'Etat chinois à visiter le Forum économique mondial, et soucieux de dépeindre la Chine en héraut de la mondialisation face à un président élu américain aux accents isolationnistes.