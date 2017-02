La situation au Cachemire indien, à majorité musulmane, s’est embrasée depuis six mois sans que l’on n’entrevoie l’ébauche d’un début de pacification. Sardar Masood Khan, le président de l’Azad Cachemire, au Pakistan, a fait le voyage à Bruxelles, cette semaine, pour sensibiliser les responsables européens au conflit qui oppose les deux puissances nucléaires d’Asie du Sud. "L’Europe a une responsabilité morale et politique d’intercéder plus visiblement en faveur du peuple du Jammu-et-Cachemire. Le drapeau des droits de l’homme doit aussi flotter haut à Srinagar."

Comment qualifieriez-vous la situation actuelle au Cachemire ?

Elle est terrible. La crise a été déclenchée par l’assassinat, par les forces indiennes, d’une figure populaire du combat pour la liberté. On assiste à des meurtres indiscriminés, de civils, de manifestants. Des centaines de personnes ont été tuées ou blessées, des propriétés ont été détruites. C’est la première fois que l’aveuglement est utilisé comme instrument de guerre, qu’une force d’occupation vise les yeux contre ceux qui demandent la liberté.

Que proposez-vous pour revitaliser le processus de paix ?

La balle est dans le camp de l’Inde. Le Pakistan est prêt à s’engager avec elle depuis pas mal de temps. Vous parlez de "processus de paix" mais, avant que le processus de paix ne reprenne, il faut commencer par avoir des contacts, une forme de dialogue. Les discussions bilatérales ne fonctionnent pas, elles ne produisent rien de tangible depuis des décennies. A partir du moment où l’Inde est réticente à s’engager sur le Cachemire, nous n’avons d’autre choix que de nous tourner vers la communauté internationale et les Nations unies. Le Conseil de sécurité devrait organiser un débat sur la situation. Ses membres ne peuvent rester silencieux, ils doivent retourner à leurs propres résolutions. S’ils se soucient de la paix et de la sécurité, ils ont la responsabilité de se montrer proactifs. Ils ne peuvent se contenter de dire que le problème doit être résolu par l’Inde et le Pakistan, en particulier lorsqu’éclate une crise telle que celle que nous connaissons depuis six mois. Cette question relève du droit à l’autodétermination des peuples.