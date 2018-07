Le prince Louis, troisième enfant du prince William et de son épouse Kate, doit être baptisé lundi lors d'une cérémonie privée au palais Saint James à Londres. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'Église Anglicane, dirigera l'office, auquel assisteront des membres de la famille royal et des amis proches des parents.

Le prince Louis sera baptisé par Justin Welby qui déposera sur son front de l'eau bénite du Jourdain. "Un grand privilège" autant qu'un événement "éprouvant pour les nerfs", a déclaré l'archevêque de Canterbury.

La cérémonie est prévue à 15h00 GMT et devrait durer quarante minutes. Les noms des parrains et marraines doivent être annoncés au cours de la journée.

La chapelle du palais Saint James, construite au XVIe siècle, avait déjà accueilli le baptême du prince George, aîné de Louis, en 2013. La soeur de Louis, la princesse Charlotte, avait, elle, été baptisée en 2015 à l'église Saint Mary Magdalene, à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre.

Louis est né le 24 avril 2018 au St Mary's Hospital de Londres. Sa naissance avait été attendue pendant des jours par les fans de la famille royale, qui avaient campé devant l'établissement.

Il est le cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, après son grand-père, le prince Charles, son père, le prince William, et ses frère et soeur, George et Charlotte.

Il est aussi le septième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II.