Le PS est propriétaire de ce bâtiment depuis les années 80. Il est situé dans le 7ème arrondissement de Paris, près du Musée d'Orsay. Pour faire monter les enchères, aucun prix de vente ne sera donné au départ, mais les estimations non officielles estiment que sa valeur oscille entre 40 et 70 millions d'euros, résument nos confères du Monde.

Ne deviendra pas propriétaire qui veut. "Nous sommes un parti politique national, qui était aux affaires il y a cinq mois, confie M. Debat. Nous nous mettrons en situation de pouvoir refuser tel ou tel acquéreur." L'idée étant, bien sûr, que l'affaire ne tourne pas au drame politique. Imaginez si le Front national se disait intéressé !

Les premières rumeurs d'une éventuelle vente remontent à l'élection présidentielle malheureuse pour la gauche en mai dernier, et après que le meurtre politique des socialistes dans les suffrages ne s'accompagne d'un énorme manque à gagner pour la formation politique. Leur budget est passé de 25 millions d'euros par an de financements entre 2012 et 2017 à environ 7 millions aujourd'hui.

« Il faut faire des choix, ajoute le trésorier. En théorie, on pourrait garder Solférino. Mais quel argent resterait-il pour nos actions politiques ? Nous devons faire de cette contrainte financière une opportunité. Se réincarner ailleurs, c’est montrer que nous n’avons pas l’intention de refaire le PS tel qu’il était avant. »



Certains y voient donc la volonté d'un nouveau départ, bien utile. Mais où les socialistes français logeront-ils, désormais ? C'est encore un mystère.