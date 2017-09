Correspondant à Madrid

Mercredi, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne (TSJC) a ordonné la clôture de tous les bureaux de vote du référendum prévu le 1er octobre par les institutions catalanes. La juge Mercedes Armas a décidé que l’on devait empêcher "l’utilisation des locaux et bâtiments publics" et qu’on devait même éviter "leur ouverture".

Joaquim Forn, conseiller du ministère régional de l’Intérieur de Catalogne, tient le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, pour responsable de ces mesures. Pour Forn, on veut provoquer "des mobilisations tumultueuses qui ne soient pas pacifiques".

Et le président Carles Puigdemont a décidé (et il est l’autorité qui doit le faire) d’organiser une réunion urgente du conseil (Junta) de sécurité de Catalogne. Cette institution réunit de manière paritaire les deux gouvernements et elle a pour mission de coordonner les différentes forces de police. Pour Madrid, par ce geste, Puigdemont a voulu réunir l’organisme de sécurité en sortant unilatéralement des procédures et "sans obtenir au préalable d’accord sur le contenu de cette réunion". Face à cette démarche, Mariano Rajoy a choisi d’y envoyer le numéro 2 du ministère de l’Intérieur espagnol. "Par sens des responsabilités", a-t-on fait savoir officiellement, mais aussi pour éviter d’être accusé de promouvoir les tensions dans la rue.

Josep Lluís Trapero, le très populaire chef des Mossos (policiers catalans), a averti sur les dangers potentiels d’"atteintes à l’ordre public". L’arrivée récente en Catalogne de nombreux renforts de la Garde civile et de la police nationale - très visibles aujourd’hui - ainsi que les manifestations quotidiennes organisées par les pro-indépendance, sont les deux faces de cette tension exacerbée.

Mobilisation coûte que coûte

Les indépendantistes - dont des représentants du pouvoir - demandent aux citoyens d’"être présents dans la rue, devant les urnes", si les locaux prévus pour le vote restent fermés le 1er octobre. Des centaines de membres de la principale organisation de directeurs d’écoles et lycées ont demandé au gouvernement catalan la suspension provisoire de leurs postes. Ils cherchent à sortir ainsi du double piège administratif qui les voit contraints d’obéir à l’autorité catalane de l’enseignement (pour maintenir les écoles ouvertes) tout en devant respecter les avertissements des juges (qui leur rappellent qu’ils doivent obtempérer aux injonctions du TSJC).

Antoni Comín, le ministre du système catalan de santé, a assumé toutes les responsabilités de conversion des centres sanitaires locaux en bureaux de vote. L’inquiétude des fonctionnaires et employés publics de la santé est identique à celle des enseignants. Les Mossos sont passés par plusieurs centres d’assistance primaire pour confirmer l’ordre de rester fermés dimanche prochain.

L’extrême gauche indépendantiste (CUP), minoritaire mais clé dans la majorité du Parlement catalan, a demandé la mobilisation générale pour couper les scellés apposés sur les urnes ou les potentiels bureaux de vote.

La police municipale de Barcelone, elle, sur injonction du procureur général, surveille un dépôt d’urnes, d’isoloirs et autres outils électoraux. Ce matériel est habituellement utilisé lors des élections catalanes et espagnoles. La Generalitat prétend qu’elle dispose d’un autre stock d’urnes dont le gouvernement catalan est le seul propriétaire. Où sont-elles gardées, ces urnes ? Les rumeurs vont bon train. L’une d’entre elles prétend qu’elles seraient dissimulées dans le consulat d’un pays balte favorable à l’indépendance de Catalogne.

Nouveaux bulletins de vote

La télévision catalane TV3 a diffusé des images de nouveaux bulletins de vote. Les premiers avaient été saisis par la Garde civile. Des milliers de citoyens qui devraient participer "obligatoirement" à l’organisation des bureaux de vote reçoivent leurs lettres officielles du gouvernement catalan. En cas de refus, ils doivent présenter une "demande de désistement" devant la nouvelle autorité électorale, qui est en fait dissoute pour éviter les amendes imposées par les juges.

Carles Puigdemont communique régulièrement - par Twitter - l’adresse d’un site où les citoyens peuvent repérer leur bureau de vote. Mais les experts de la Garde civile bloquent à chaque fois ces webs indépendantistes. Des répliques sont apparues successivement au Royaume-Uni, au Luxembourg et dans des pays d’Asie centrale. De la première web, referendum.cat, on est passé à des répliques telles que referendum.love ou même guardiacivil.sexy. Selon le quotidien "El País", la Generalitat a reçu l’aide de hackers russes.