À sept semaines des élections présidentielle, législative nationale et législative provinciale au Congo-Kinshasa, l’ONG britannique, Freedom from Torture, a accusé lundi le régime du président hors mandat Joseph Kabila d’"encourager tacitement et activement" la torture contre ses opposants politiques. L’association, qui se base sur les témoignages et examens médicaux de 74 Congolais réfugiés au Royaume-Uni, dénonce "un moyen de réduire au silence" pour "écraser la contestation".

