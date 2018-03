Une allocation universelle pour tous : l’idée fait encore débat en Europe. Elle séduit, divise, interpelle sur la scène politique et dans l’opinion publique.

Née de l’imagination de l’écrivain anglais Thomas More au XVIe qui décrit, dans son livre "Utopie" (1516), une île où les habitants seraient assurés de leur survie sans dépendre de leur travail, elle est reprise en 1797 par son compatriote Thomas Paine, intellectuel engagé dans les révolutions américaine et française, puis par Joseph Charlier, juriste belge qui formulera dans son livre "Solution au problème social" (1848) la première proposition élaborée de revenu universel et en sera l’un des premiers défenseurs.

L’idée d’un revenu de base inconditionnel a fait son chemin depuis. Longtemps débattue, testée à petite échelle dans quelques pays, elle est, pour la première fois en Europe, expérimentée à un niveau national, depuis le 1er janvier 2017 en Finlande.