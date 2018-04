Après le discours de mardi devant les Nations Unies, où le roi Philippe a répété importance de "réaliser une paix durable dans le monde", il doit prononcer un discours à l'Académie militaire de West Point (New York).

Dans ce dernier, le roi Philippe rappelle sa formation militaire passée, l'histoire militaire conjointe de la Belgique et des États-Unis, mais aussi les questions plus actuelles, qui nécessitent une collaboration toujours plus forte entre les deux pays, au sein de l'Otan, dont le siège se situe à Bruxelles.

Retrouvez le discours dans son intégralité ci-dessous.

Pour rappel, la Belgique est candidate pour obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies pour la période 2019-2020. Et depuis dimanche, le couple royal et le chef de la diplomatie ont multiplié les rencontres, les discours et les événements pour obtenir ce strapontin lors de l'élection qui aura lieu à l'Assemblée générale (AG) le 8 juin prochain.