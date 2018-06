Le pays reste divisé entre pro et anti-Europe et ne sait toujours pas à quoi il ressemblera une fois sorti de l'UE.

Rien ne change, ou presque. Deux ans jour pour jour après le référendum sur la sortie de l’Union européenne, l’été bat son plein au Royaume-Uni où, comme en 2016 et 2017, on a sorti les transats dans les parcs et le Pimm’s, boisson de l’été, dans les pubs. Deux ans après la décision historique, le pays reste aussi profondément divisé. Surtout, comme il y a deux ans, personne n’a la moindre idée de ce à quoi ressemblera ce fameux Brexit, prévu pour le 29 mars 2019. Ce samedi, pendant que la BBC Parliament rediffusera toute la journée le vote de 2016, une grande manifestation pro-européenne est prévue à Londres et dans plusieurs grandes villes.

(...)