Huit ambulances sont garées devant l’entrée principale de l’hôpital de Lewisham, dans la banlieue sud de Londres. Alors que la neige tombe à gros flocons, les patients en sortent lentement et sont ensuite dirigés vers différents départements. L’atmosphère paraît bien plus sereine que lundi dernier : dans un courriel envoyé au personnel, la direction avait alors décrit les conditions de travail comme "critiques" et "pas sûres" après un week-end très chargé. Elle avait également déclaré le service de réanimation "surchargé avec aucun endroit pour installer le prochain patient amené en ambulance".

Manque de lits

Un jeune patient fut ainsi placé pendant deux heures dans un département réservé aux enfants. Malgré les apparences, la situation s’est à peine améliorée. "Je ne vais pas vous mentir, l’hôpital est vraiment plein et le personnel travaille d’arrache-pied pour apporter les meilleurs soins possibles", nous a expliqué l’un de ses responsables de communication. Une déclaration confirmée par une jeune médecin rencontrée dans l’un de ses couloirs, qui préfère ne pas révéler son nom. "Nous manquons cruellement de lits, a-t-elle avancée. Nous ne pouvons pas immédiatement renvoyer chez eux tous les patients, par exemple ceux qui ont souffert d’un arrêt cardiaque, même s’ils sont médicalement aptes à sortir : une de nos équipes doit s’assurer que leur domicile est adapté à leur nouvelle condition, par exemple après avoir vérifié qu’ils n’auront pas à monter d’escaliers pour accéder à leur chambre. Notre travail ne se passe pas qu’à l’hôpital, il se poursuit en dehors de celui-ci."