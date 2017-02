Un fort séisme de magnitude 6,5 a secoué le Sud des Philippines vendredi soir, a annoncé l'institut géologique américain USGS, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise et les autorités ne relevaient dans l'immédiat que des dégâts matériels. La secousse s'est produite à 27 km de profondeur et a touché l'île de Mindanao, située à plus de 700 km au sud-est de la capitale, Manille, selon l'USGS.

Son épicentre se trouvait au large des côtes, à 14 km au nord de la ville de Surigao, a précisé l'Office philippin de sismologie. Le Centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique n'a émis aucune alerte.

Le chef de la police locale Anthony Maghari a expliqué sur les ondes de la radio DZMM qu'il avait vu une école effondrée et les murs d'autres bâtiments lézardés.

D'après lui, la région est privée de courant et les autorités se renseignent pour savoir si le séisme a fait des victimes.